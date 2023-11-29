Горемыкин Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горемыкина Анна Фокиевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Жарикова (Горемыкина) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1852
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Горемыкина Анна Фокиевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно