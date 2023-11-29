Горемыкина Анна Фокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина Анна Фокиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горемыкин Иван Федотович

Рождение ребёнка
09.03.1852

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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