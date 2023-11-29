Жарикова (Горемыкина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова (Горемыкина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Горемыкин Иван Федотович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1864

Муж: Жариков Ананий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.12.1865

Сын: Жариков Николай Ананиевич

Отец ребёнка: Жариков Ананий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1868

Дочь: Жарикова Ольга Ананиевна

Отец ребёнка: Жариков Ананий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1870

Сын: Жариков Филипп Ананиевич

Отец ребёнка: Жариков Ананий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.12.1872

Сын: Жариков Федор Ананиевич

Отец ребёнка: Жариков Ананий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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