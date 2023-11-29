Жарикова (Горемыкина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Горемыкин Иван Федотович
Бракосочетание
22.01.1864
Рождение ребёнка
13.12.1865
Сын: Жариков Николай Ананиевич
Отец ребёнка: Жариков Ананий Яковлевич
Рождение ребёнка
27.06.1868
Дочь: Жарикова Ольга Ананиевна
Отец ребёнка: Жариков Ананий Яковлевич
Рождение ребёнка
08.10.1870
Отец ребёнка: Жариков Ананий Яковлевич
Рождение ребёнка
30.12.1872
Отец ребёнка: Жариков Ананий Яковлевич
Смерть
Неизвестно