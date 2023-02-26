Гусева Устинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Гусев Матвей
Великолукская обл., Бельский р-н, Головеньковский с/с, д. Точилино
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Гусев Матвей
д.Точилино Бельского р-на Тверской обл.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно