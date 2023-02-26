Гусева Устинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Устинья Тимофеевна

Гусева Устинья Тимофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1887 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гусев Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Гусев Матвей

Великолукская обл., Бельский р-н, Головеньковский с/с, д. Точилино
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гусев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Гусев Матвей

д.Точилино Бельского р-на Тверской обл.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close