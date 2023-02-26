Гусев Матвей
Место рожденияд.Точилино Бельского уезда Тверской .
Дата рожденияДо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1903
Отец: Гусев Егор
Мать: ?
д.Точилино Бельского уезда Тверской .
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Гусева Устинья Тимофеевна
Великолукская обл., Бельский р-н, Головеньковский с/с, д. Точилино
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Гусева Устинья Тимофеевна
д.Точилино Бельского р-на Тверской обл.
Смерть
Неизвестно