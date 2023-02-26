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Гусев Матвей

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Место рождения

д.Точилино Бельского уезда Тверской .

Дата рождения

До 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1903

Отец: Гусев Егор

Мать: ?

д.Точилино Бельского уезда Тверской .
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гусев Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: Гусева Устинья Тимофеевна

Великолукская обл., Бельский р-н, Головеньковский с/с, д. Точилино
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гусев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Гусева Устинья Тимофеевна

д.Точилино Бельского р-на Тверской обл.
Смерть
Неизвестно
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