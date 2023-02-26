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Гусев Василий Матвеевич

Место рождения

д.Точилино Бельского р-на Тверской обл.

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Гусев Матвей

Мать: Гусева Устинья Тимофеевна

д.Точилино Бельского р-на Тверской обл.
Военная награда
31.03.1944
Орден Славы 3 степени
Военная награда
01.11.1944
Орден Отечественной войны 2 степени
Военная награда
31.05.1945
Медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
1953

Сын: Гусев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Надежда

Бельский р-он Тверской
Развод
Неизвестно

Жена: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Смерть
Неизвестно
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