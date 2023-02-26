Гусев Василий Матвеевич
Место рожденияд.Точилино Бельского р-на Тверской обл.
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Гусев Матвей
д.Точилино Бельского р-на Тверской обл.
Военная награда
31.03.1944
Орден Славы 3 степени
Военная награда
01.11.1944
Орден Отечественной войны 2 степени
Военная награда
31.05.1945
Медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
1953
Сын: Гусев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Надежда
Бельский р-он Тверской
Развод
Неизвестно
Жена: Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Смерть
Неизвестно