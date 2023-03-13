Суховъ Кондратий
Место рожденияЛяхово
Дата рождения03.03.1813
Дата смерти02.06.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1813
Отец: Суховъ Иванъ
Мать: Сухова Фекла Иванова
Ляхово
Рождение ребёнка
1840
Сын: Суховъ Федоръ
Мать ребёнка: Сухова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
05.12.1841
Сын: Суховъ Николай
Мать ребёнка: Сухова Екатерина Иванова
Михайловка
Рождение ребёнка
01.09.1843
Сын: Суховъ Иванъ
Мать ребёнка: Сухова Екатерина Иванова
Михайловка
Рождение ребёнка
06.09.1846
Сын: Суховъ Якимъ
Мать ребёнка: Сухова Екатерина Иванова
Михайловка
Рождение ребёнка
20.01.1849
Дочь: Кузнецова Ксения
Мать ребёнка: Сухова Екатерина Иванова
Михайловка
Рождение ребёнка
12.03.1851
Дочь: Сухова Дарья
Мать ребёнка: Сухова Екатерина Иванова
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Екатерина Иванова
Смерть
02.06.1872
Михайловка
Причина смерти: Отъ чахотки