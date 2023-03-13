Суховъ Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуховъ Кондратий

Суховъ Кондратий

avatar

Место рождения

Ляхово

Дата рождения

03.03.1813

Дата смерти

02.06.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1813

Отец: Суховъ Иванъ

Мать: Сухова Фекла Иванова

Ляхово
Рождение ребёнка
1840

Сын: Суховъ Федоръ

Мать ребёнка: Сухова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
05.12.1841

Сын: Суховъ Николай

Мать ребёнка: Сухова Екатерина Иванова

Михайловка
Рождение ребёнка
01.09.1843

Сын: Суховъ Иванъ

Мать ребёнка: Сухова Екатерина Иванова

Михайловка
Рождение ребёнка
06.09.1846

Сын: Суховъ Якимъ

Мать ребёнка: Сухова Екатерина Иванова

Михайловка
Рождение ребёнка
20.01.1849

Дочь: Кузнецова Ксения

Мать ребёнка: Сухова Екатерина Иванова

Михайловка
Рождение ребёнка
12.03.1851

Дочь: Сухова Дарья

Мать ребёнка: Сухова Екатерина Иванова

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Екатерина Иванова

Смерть
02.06.1872
Михайловка
Причина смерти: Отъ чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close