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Суховъ Якимъ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

06.09.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1846

Отец: Суховъ Кондратий

Мать: Сухова Екатерина Иванова

Михайловка
Рождение ребёнка
10.03.1872

Дочь: Титова Дарья

Мать ребёнка: Сухова Гликерья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1873

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Сухова Гликерья

Михайловка
Рождение ребёнка
15.03.1875

Дочь: Серкова Дарья

Мать ребёнка: Сухова Гликерья

Михайловка
Рождение ребёнка
06.01.1877

Сын: Суховъ Филиппъ

Мать ребёнка: Сухова Гликерья

Михайловка
Рождение ребёнка
1878

Сын: Суховъ Иванъ

Мать ребёнка: Сухова Гликерья

Рождение ребёнка
25.06.1880

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Сухова Гликерья

Михайловка, Александровская волость
Рождение ребёнка
06.02.1883

Сын: Суховъ Алексей

Мать ребёнка: Сухова Гликерья

Михайловка
Рождение ребёнка
12.03.1888

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Сухова Гликерья

Михайловка
Рождение ребёнка
15.01.1894

Сын: Суховъ Афонасий

Мать ребёнка: Сухова Гликерья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Гликерья

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