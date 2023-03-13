Суховъ Якимъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения06.09.1846
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1846
Отец: Суховъ Кондратий
Мать: Сухова Екатерина Иванова
Михайловка
Рождение ребёнка
10.03.1872
Дочь: Титова Дарья
Мать ребёнка: Сухова Гликерья
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1873
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Сухова Гликерья
Михайловка
Рождение ребёнка
15.03.1875
Дочь: Серкова Дарья
Мать ребёнка: Сухова Гликерья
Михайловка
Рождение ребёнка
06.01.1877
Сын: Суховъ Филиппъ
Мать ребёнка: Сухова Гликерья
Михайловка
Рождение ребёнка
1878
Сын: Суховъ Иванъ
Мать ребёнка: Сухова Гликерья
Рождение ребёнка
25.06.1880
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Сухова Гликерья
Михайловка, Александровская волость
Рождение ребёнка
06.02.1883
Сын: Суховъ Алексей
Мать ребёнка: Сухова Гликерья
Михайловка
Рождение ребёнка
12.03.1888
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Сухова Гликерья
Михайловка
Рождение ребёнка
15.01.1894
Сын: Суховъ Афонасий
Мать ребёнка: Сухова Гликерья
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Гликерья