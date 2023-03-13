Суховъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуховъ Иванъ

Суховъ Иванъ

avatar

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

01.09.1843

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1843

Отец: Суховъ Кондратий

Мать: Сухова Екатерина Иванова

Михайловка
Бракосочетание
23.01.1867

Жена: Сухова Дарія

Рождение ребёнка
23.11.1868

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Сухова Дарія

Михайловка
Рождение ребёнка
03.06.1872

Сын: Суховъ Митрофанъ

Мать ребёнка: Сухова Дарія

Михайловка
Рождение ребёнка
01.11.1874

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Сухова Дарія

Михайловка
Рождение ребёнка
19.04.1880

Сын: Суховъ Георгій

Мать ребёнка: Сухова Дарія

Михайловка
Рождение ребёнка
14.03.1883

Сын: Суховъ Алексѣй

Мать ребёнка: Сухова Дарія

Михайловка
Рождение ребёнка
1885

Сын: Суховъ Иванъ Ивановъ

Мать ребёнка: Сухова Дарія

Рождение ребёнка
20.03.1888

Дочь: Бусалаева Марія

Мать ребёнка: Сухова Дарія

Михайловка
Рождение ребёнка
1891

Сын: Суховъ Иванъ

Мать ребёнка: Сухова Дарія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антипина Ѳекла

Мать ребёнка: Сухова Дарія

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close