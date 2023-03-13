Суховъ Иванъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения01.09.1843
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1843
Отец: Суховъ Кондратий
Мать: Сухова Екатерина Иванова
Михайловка
Бракосочетание
23.01.1867
Жена: Сухова Дарія
Рождение ребёнка
23.11.1868
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Сухова Дарія
Михайловка
Рождение ребёнка
03.06.1872
Сын: Суховъ Митрофанъ
Мать ребёнка: Сухова Дарія
Михайловка
Рождение ребёнка
01.11.1874
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Сухова Дарія
Михайловка
Рождение ребёнка
19.04.1880
Сын: Суховъ Георгій
Мать ребёнка: Сухова Дарія
Михайловка
Рождение ребёнка
14.03.1883
Сын: Суховъ Алексѣй
Мать ребёнка: Сухова Дарія
Михайловка
Рождение ребёнка
1885
Сын: Суховъ Иванъ Ивановъ
Мать ребёнка: Сухова Дарія
Рождение ребёнка
20.03.1888
Дочь: Бусалаева Марія
Мать ребёнка: Сухова Дарія
Михайловка
Рождение ребёнка
1891
Сын: Суховъ Иванъ
Мать ребёнка: Сухова Дарія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антипина Ѳекла
Мать ребёнка: Сухова Дарія