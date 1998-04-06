Дойникова (Шокурова) Ефросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1909 ст.
Дата смерти06.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Дойников Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Дойников Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Петрова (Дойникова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Дойников Василий Григорьевич
Смерть
06.04.1998
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан