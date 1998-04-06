Дойникова (Шокурова) Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойникова (Шокурова) Ефросинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1909 ст.

Дата смерти

06.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909 ст.

Отец: Шокуров Андрей Семёнович

Мать: Шокурова (Попова) Фёкла Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойников Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Дойников Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Дойников Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Петрова (Дойникова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Дойников Василий Григорьевич

Смерть
06.04.1998
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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