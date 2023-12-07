Дойников Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Дойников Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Дойникова (Шокурова) Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Петрова (Дойникова) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Дойникова (Шокурова) Ефросинья Андреевна
Смерть
Неизвестно