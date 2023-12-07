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Дойников Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дойникова (Шокурова) Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Дойников Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Дойникова (Шокурова) Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Петрова (Дойникова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Дойникова (Шокурова) Ефросинья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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