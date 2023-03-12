Адасовский Прокофий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Адасовский Иван Адамович
Мать: не указана
Прокоп Иванович - МРМ
Военная служба
1743
МРМ: в службе с 1743
Рождение ребёнка
1759
Сын: Адасовский Григорий Прокофьевич
Мать ребёнка: Адасовская Евфросинья Леонтьевна
МРМ
Военная служба
1772
Значковый товарищ - МРМ | Нежинский полк
Военная служба
1772
Полковой хоружий (1772.12.02-1781) - МРМ | Нежинский полк
Военная служба
1774
Казанская и Оренбургская губ.
в отряде против Пугачева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно