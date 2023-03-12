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Адасовский Прокофий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Адасовский Иван Адамович

Мать: не указана

Прокоп Иванович - МРМ
Военная служба
1743
МРМ: в службе с 1743
Рождение ребёнка
1759

Сын: Адасовский Григорий Прокофьевич

Мать ребёнка: Адасовская Евфросинья Леонтьевна

МРМ
Военная служба
1772
Нежин, Чернігівська область
Значковый товарищ - МРМ | Нежинский полк
Военная служба
1772
Нежин, Чернігівська область
Полковой хоружий (1772.12.02-1781) - МРМ | Нежинский полк
Военная служба
1774
Казанская и Оренбургская губ.
в отряде против Пугачева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адасовская Евфросинья Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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