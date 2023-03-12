Адасовский Иван Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1737
ПолМужской
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Адасовский Адам Адамович
Мать: Адасовская (?) Ивановна
МРМ: Трое сыновей: Прокофий, Осип(священник) и ?(священник тоже, умер до 1786 г.)
Военная служба
1733
Значковый товарищ | Нежинский полк
Военная служба
1733
Сотник Веркиевский (1733-1738.8.07) | Нежинский полк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адасовский Прокофий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Прокоп Иванович - МРМ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Братья Прокофий и ?(священник) - МРМ Сыновья Иван и Василий (см.Древо Адасовсих)
Смерть
1737
Крым
Убит в Крымском походе в сражении на Гайман-долине (1737). - МРМ