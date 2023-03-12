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Адасовский Иван Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Адасовский Адам Адамович

Мать: Адасовская (?) Ивановна

МРМ: Трое сыновей: Прокофий, Осип(священник) и ?(священник тоже, умер до 1786 г.)
Военная служба
1733
Нежин, Чернігівська область
Значковый товарищ | Нежинский полк
Военная служба
1733
Нежин, Чернігівська область
Сотник Веркиевский (1733-1738.8.07) | Нежинский полк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адасовский Прокофий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Прокоп Иванович - МРМ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адасовский ? священник

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адасовский Осип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Братья Прокофий и ?(священник) - МРМ Сыновья Иван и Василий (см.Древо Адасовсих)
Смерть
1737
Крым
Убит в Крымском походе в сражении на Гайман-долине (1737). - МРМ
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