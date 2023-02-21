Щербакова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1891
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Щербаков Федор
Рождение ребёнка
15.07.1892
Сын: Щербаков Павел
Отец ребёнка: Щербаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Щербаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Петр
Отец ребёнка: Щербаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Тимофей
Отец ребёнка: Щербаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Георгий
Отец ребёнка: Щербаков Федор
Смерть
Неизвестно