Щербакова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1891

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Щербаков Федор

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.07.1892

Сын: Щербаков Павел

Отец ребёнка: Щербаков Федор

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Щербаков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Петр

Отец ребёнка: Щербаков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Тимофей

Отец ребёнка: Щербаков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Георгий

Отец ребёнка: Щербаков Федор

Смерть
Неизвестно
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