Щербаков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Ефим

Мать: Щербакова Надежда

Рождение ребёнка
12.04.1891

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Щербакова Ксения

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.07.1892

Сын: Щербаков Павел

Мать ребёнка: Щербакова Ксения

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Георгий

Мать ребёнка: Щербакова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Тимофей

Мать ребёнка: Щербакова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Щербакова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Петр

Мать ребёнка: Щербакова Ксения

Смерть
Неизвестно
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