Щербаков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаков Ефим
Мать: Щербакова Надежда
Рождение ребёнка
12.04.1891
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Щербакова Ксения
Рождение ребёнка
15.07.1892
Сын: Щербаков Павел
Мать ребёнка: Щербакова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Георгий
Мать ребёнка: Щербакова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Тимофей
Мать ребёнка: Щербакова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Щербакова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Петр
Мать ребёнка: Щербакова Ксения
Смерть
Неизвестно