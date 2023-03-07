Чернышов Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1941
Дата смерти23.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1941
Рождение ребёнка
13.10.1959
Дочь: Чернышова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Чернышова Нина Демьяновна
Рождение ребёнка
23.02.1964
Дочь: Плаева Тамара Викторовна
Мать ребёнка: Чернышова Нина Демьяновна
Рождение ребёнка
27.06.1969
Дочь: Быкова Тина Викторовна
Мать ребёнка: Чернышова Нина Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1977