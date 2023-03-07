Чернышов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышов Виктор Николаевич

Чернышов Виктор Николаевич

avatar

Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.08.1941

Дата смерти

23.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1941

Отец: Чернышов Николай Федорович

Мать: Чернышова Ксения Ефимовна

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1959

Дочь: Чернышова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Чернышова Нина Демьяновна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
23.02.1964

Дочь: Плаева Тамара Викторовна

Мать ребёнка: Чернышова Нина Демьяновна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.06.1969

Дочь: Быкова Тина Викторовна

Мать ребёнка: Чернышова Нина Демьяновна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Нина Демьяновна

Смерть
23.08.1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close