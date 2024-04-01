Атасов Григорий Казак Р. Камышлова Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атасов Григорий Казак Р. Камышлова Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Атасов Петр 2 Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атасов Мирон Казак Р. Камышлова Григорьев

Мать ребёнка: Атасова (Донова) Ксения Николаева

Бракосочетание
03.11.1827

Жена: Атасова (Донова) Ксения Николаева

м. 20 ж. 16 солдатская дочь
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Атасов Лазарь Казак Ст. Камышловой Григорьев

Мать ребёнка: Атасова (Донова) Ксения Николаева

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Атасов Матвей Уряд. Р. Камышлова Григорьев

Мать ребёнка: Атасова (Донова) Ксения Николаева

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Атасов Петр Казак Выс. Камышловского Григорьев

Мать ребёнка: Атасова (Донова) Ксения Николаева

Смерть
Неизвестно

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