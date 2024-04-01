Атасов Григорий Казак Р. Камышлова Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Атасов Петр 2 Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атасов Мирон Казак Р. Камышлова Григорьев
Мать ребёнка: Атасова (Донова) Ксения Николаева
Бракосочетание
03.11.1827
м. 20 ж. 16 солдатская дочь
Рождение ребёнка
Около 1829
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Атасов Матвей Уряд. Р. Камышлова Григорьев
Мать ребёнка: Атасова (Донова) Ксения Николаева
Рождение ребёнка
Около 1838
Смерть
Неизвестно