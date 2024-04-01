Атасов Петр Казак Выс. Камышловского Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атасов Петр Казак Выс. Камышловского Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Атасов Григорий Казак Р. Камышлова Петров

Мать: Атасова (Донова) Ксения Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атасова Марфа Васильева

Бракосочетание
19.05.1871

Жена: Атасова (Трусова ? Гладилова?) Анисья Иванова

М. 32 вторым ж. 21
Рождение ребёнка
04.10.1871

Дочь: (Атасова) Афанасия Петрова

Мать ребёнка: Атасова (Трусова ? Гладилова?) Анисья Иванова

Смерть
Неизвестно

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