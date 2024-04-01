Атасов Петр Казак Выс. Камышловского Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Атасова Марфа Васильева
Бракосочетание
19.05.1871
М. 32 вторым ж. 21
Рождение ребёнка
04.10.1871
Дочь: (Атасова) Афанасия Петрова
Мать ребёнка: Атасова (Трусова ? Гладилова?) Анисья Иванова
Смерть
Неизвестно