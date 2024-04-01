Атасов Лазарь Казак Ст. Камышловой Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атасов Лазарь Казак Ст. Камышловой Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

01.12.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Атасов Григорий Казак Р. Камышлова Петров

Мать: Атасова (Донова) Ксения Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атасова Акилина Петрова

Рождение ребёнка
16.07.1859

Дочь: (Атасова) Марина Лазарева

Мать ребёнка: Атасова Акилина Петрова

Смерть
01.12.1876
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Убит, без покаяния 47:лет

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