Атасов Лазарь Казак Ст. Камышловой Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти01.12.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Атасова Акилина Петрова
Рождение ребёнка
16.07.1859
Дочь: (Атасова) Марина Лазарева
Мать ребёнка: Атасова Акилина Петрова
Смерть
01.12.1876
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Убит, без покаяния 47:лет