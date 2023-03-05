Тотьмянина (Бушуева) Марфа Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тотьмянина (Бушуева) Марфа Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1892 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.04.1915 ст.

Муж: Тотьмянин Михаил Дмитриев

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. АП 71
Место жительства
До 1915 ст.
Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1918 ст.

Дочь: Пелагия Михайловна

Отец ребёнка: Тотьмянин Михаил Дмитриев

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 139 стр. 15
Рождение ребёнка
29.04.1924

Дочь: Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Тотьмянин Михаил Дмитриев

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70867#16
Смерть
Неизвестно
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