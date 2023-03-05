Тотьмянина (Бушуева) Марфа Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.04.1915 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. АП 71
Место жительства
До 1915 ст.
Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1918 ст.
Дочь: Пелагия Михайловна
Отец ребёнка: Тотьмянин Михаил Дмитриев
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 139 стр. 15
Рождение ребёнка
29.04.1924
Дочь: Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Тотьмянин Михаил Дмитриев
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70867#16
Смерть
Неизвестно