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(Тотьмянина) Пелагия Михайловна

Место рождения

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

21.04.1918 ст.

Дата смерти

14.05.1922

Пол

Женский

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1894 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
21.04.1918 ст.

Отец: Тотьмянин Михаил Дмитриев

Мать: Тотьмянина Марфа Иосифовна

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 139 стр. 15
Смерть
14.05.1922
Шадрина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр. АП 101