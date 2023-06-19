(Тотьмянина) Пелагия Михайловна
Место рождения
Дата рождения21.04.1918 ст.
Дата смерти14.05.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1918 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 139 стр. 15
Смерть
14.05.1922
Шадрина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр. АП 101