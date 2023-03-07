Прилукова Евфимия Парамонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1797 ст.
Дочь: Татьяна Калинина
Отец ребёнка: Прилуков Калина Маркелов
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Прилуков Калина Маркелов
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Прилуков Калина Маркелов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Параскева Калинина
Отец ребёнка: Прилуков Калина Маркелов
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Прилуков Калина Маркелов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кленовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816