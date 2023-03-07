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Прилукова Евфимия Парамонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1797 ст.

Дочь: Татьяна Калинина

Отец ребёнка: Прилуков Калина Маркелов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Прилуков Иван Калинин

Отец ребёнка: Прилуков Калина Маркелов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Прилуков Никита Калинин

Отец ребёнка: Прилуков Калина Маркелов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Параскева Калинина

Отец ребёнка: Прилуков Калина Маркелов

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Прилуков Ефим Калинин

Отец ребёнка: Прилуков Калина Маркелов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков Калина Маркелов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кленовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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