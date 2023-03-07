(Прилукова) Параскева Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прилукова) Параскева Калинина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Пол

Женский

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Прилуков Калина Маркелов

Мать: Прилукова Евфимия Парамонова

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