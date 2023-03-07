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(Прилукова) Параскева Калинина
(Прилукова) Параскева Калинина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1803
Пол
Женский
Отец
Прилуков Калина Маркелов
Около 1778 г.р.
Мать
Прилукова Евфимия Парамонова
Около 1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Около 1803
Отец:
Прилуков Калина Маркелов
Мать:
Прилукова Евфимия Парамонова
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