Степеннов Лукьян Романов
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Горшков Роман Савельев
Мать: Степеннова Мавра
Бракосочетание
До 1827
Жена: Степеннова Пелагея
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Степеннова Евгения Лукьянова
Мать ребёнка: Степеннова Пелагея
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степеннова Евгения Лукьянова
Мать ребёнка: Степеннова Пелагея
Упоминание
1834
Смерть
Неизвестно