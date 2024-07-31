Степеннов Лукьян Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепеннов Лукьян Романов

Степеннов Лукьян Романов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Горшков Роман Савельев

Мать: Степеннова Мавра

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1827

Жена: Степеннова Пелагея

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Степеннова Евгения Лукьянова

Мать ребёнка: Степеннова Пелагея

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степеннова Евгения Лукьянова

Мать ребёнка: Степеннова Пелагея

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.