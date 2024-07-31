Степеннова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степеннова Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1789

Муж: Горшков Роман Савельев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Степеннов Михайла Романов

Отец ребёнка: Горшков Роман Савельев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Степеннов Козма Романов

Отец ребёнка: Горшков Роман Савельев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Степеннов Лукьян Романов

Отец ребёнка: Горшков Роман Савельев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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