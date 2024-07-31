Степеннова Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1789
Рождение ребёнка
1789
Сын: Степеннов Михайла Романов
Отец ребёнка: Горшков Роман Савельев
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Горшков Роман Савельев
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Горшков Роман Савельев
Смерть
Неизвестно