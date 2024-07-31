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Степеннова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1827

Муж: Степеннов Лукьян Романов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Степеннова Евгения Лукьянова

Отец ребёнка: Степеннов Лукьян Романов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степеннова Евгения Лукьянова

Отец ребёнка: Степеннов Лукьян Романов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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