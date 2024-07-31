Степеннова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Степеннова Евгения Лукьянова
Отец ребёнка: Степеннов Лукьян Романов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степеннова Евгения Лукьянова
Отец ребёнка: Степеннов Лукьян Романов
Упоминание
1834
Смерть
Неизвестно