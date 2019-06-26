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Михайличенко Анатолий Андреевич

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Место рождения

Орловка, Киргизия

Дата рождения

26.06.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1936

Отец: Михайличенко Андрей Степанович

Мать: Михайличенко Наталья Емельяновна

Орловка, Киргизия
Рождение ребёнка
18.06.1962

Дочь: Мякишева Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Михайличенко Мария Владимировна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
26.09.1965

Дочь: Тен Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Михайличенко Мария Владимировна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Развод
Неизвестно

Жена: Михайличенко Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайличенко Мария Владимировна

Смерть
Неизвестно
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