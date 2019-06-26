Михайличенко Анатолий Андреевич
Место рожденияОрловка, Киргизия
Дата рождения26.06.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1936
Орловка, Киргизия
Рождение ребёнка
18.06.1962
Дочь: Мякишева Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Михайличенко Мария Владимировна
Рождение ребёнка
26.09.1965
Дочь: Тен Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Михайличенко Мария Владимировна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно