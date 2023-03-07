Михайличенко Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения06.10.1900
Дата смерти11.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1900
Отец: Михайличенко Степан Михайлович
Мать: Степанида
Бракосочетание
Около 1918
Рождение ребёнка
07.01.1921
Сын: Михайличенко Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Михайличенко Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
20.08.1923
Дочь: Феодосия Андреевна
Мать ребёнка: Михайличенко Наталья Емельяновна
Казымбет, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
17.11.1925
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Михайличенко Наталья Емельяновна
Орловка, Киргизия
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Михайличенко Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
22.07.1930
Дочь: Тарасенко Мария Андреевна
Мать ребёнка: Михайличенко Наталья Емельяновна
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
26.06.1936
Сын: Михайличенко Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Михайличенко Наталья Емельяновна
Орловка, Киргизия
Смерть
11.01.1982
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область