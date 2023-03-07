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Михайличенко Андрей Степанович

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Место рождения

Николаевка, Есильский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

06.10.1900

Дата смерти

11.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1900

Отец: Михайличенко Степан Михайлович

Мать: Степанида

Николаевка, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Около 1918

Жена: Михайличенко Наталья Емельяновна

Крещенка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.01.1921

Сын: Михайличенко Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Михайличенко Наталья Емельяновна

Крещенка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.08.1923

Дочь: Феодосия Андреевна

Мать ребёнка: Михайличенко Наталья Емельяновна

Казымбет, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
17.11.1925

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Михайличенко Наталья Емельяновна

Орловка, Киргизия
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Михайличенко Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
22.07.1930

Дочь: Тарасенко Мария Андреевна

Мать ребёнка: Михайличенко Наталья Емельяновна

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
26.06.1936

Сын: Михайличенко Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Михайличенко Наталья Емельяновна

Орловка, Киргизия
Смерть
11.01.1982
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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