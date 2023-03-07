Богословский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословский Михаил

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1897

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Богословский Сергей Михайлович

Мать: Богословская Олимпиада

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1983
Москва, город федерального значения Москва
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