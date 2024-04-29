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Кузнецов Василий Павлович

Место рождения

Маслово, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

06.07.1909

Дата смерти

28.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1909

Отец: Кузнецов Павел Иосифович

Мать: Кузнецова Прасковья Андреевна

Маслово, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Зайцева) Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Зайцева) Валентина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Руководитель Коллективного Хозяйства
Рождение ребёнка
06.08.1935

Дочь: Ляпкова (Кузнецова) Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Зайцева) Валентина Александровна

Смерть
28.03.1980
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Причина смерти: Рак

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