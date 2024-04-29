Кузнецов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения06.07.1909
Дата смерти28.03.1980
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Зайцева) Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Руководитель Коллективного Хозяйства
Рождение ребёнка
06.08.1935
Дочь: Ляпкова (Кузнецова) Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Зайцева) Валентина Александровна
Смерть
28.03.1980
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Причина смерти: Рак