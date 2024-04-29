Кузнецова (Зайцева) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Зайцева) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Василий Павлович

Рождение ребёнка
06.08.1935

Дочь: Ляпкова (Кузнецова) Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Павлович

Смерть
1941
Причина смерти: Погибла при взрыве бомбы

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