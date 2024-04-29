Кузнецова (Зайцева) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1935
Дочь: Ляпкова (Кузнецова) Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Павлович
Смерть
1941
Причина смерти: Погибла при взрыве бомбы