Ляпкова (Кузнецова) Юлия Васильевна
Место рожденияБольшое Маслово, Тверская область
Дата рождения06.08.1935
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1935
Большое Маслово, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ляпков Александр Иванович
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляпков Иван Александрович
Отец ребёнка: Ляпков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляпкова Елена Александровна
Отец ребёнка: Ляпков Александр Иванович
Смерть
2001
Причина смерти: Инсульт