Ляпкова (Кузнецова) Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкова (Кузнецова) Юлия Васильевна

Место рождения

Большое Маслово, Тверская область

Дата рождения

06.08.1935

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1935

Отец: Кузнецов Василий Павлович

Мать: Кузнецова Валентина Александровна

Большое Маслово, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляпков Александр Иванович

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпков Иван Александрович

Отец ребёнка: Ляпков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляпкова Елена Александровна

Отец ребёнка: Ляпков Александр Иванович

Смерть
2001
Причина смерти: Инсульт
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