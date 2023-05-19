Беляева (Храмцовская) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1853
Рождение ребёнка
15.05.1854
Дочь: Елена Стефановна
Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1855
Дочь: Любовь Стефановна
Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1858
Сын: Беляев Александр Стефанович
Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1860
Дочь: Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1863
Дочь: Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно