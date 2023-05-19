Беляева (Храмцовская) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Храмцовская) Елизавета Михайловна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
05.07.1853

Муж: Беляев Стефан Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1854

Дочь: Елена Стефановна

Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1855

Дочь: Любовь Стефановна

Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1858

Сын: Беляев Александр Стефанович

Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1860

Дочь: Параскева Стефановна

Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.02.1863

Дочь: Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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