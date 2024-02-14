Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Сафиканов Мифтяхетдин
Мать: Фярхижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мифтяхов Мунип
Мать ребёнка: (Мифтахова) Жамиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мифтяхов Мунир
Мать ребёнка: (Мифтахова) Жамиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мифтяхов Гаяр
Мать ребёнка: (Мифтахова) Жамиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мифтяхов Хайдяр
Мать ребёнка: (Мифтахова) Жамиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мифтяхов Магсум
Мать ребёнка: (Мифтахова) Жамиля
Рождение ребёнка
08.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мифтахова) Жамиля
Смерть
1943