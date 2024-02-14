Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сафиканов Мифтяхетдин

Мать: Фярхижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Мунип

Мать ребёнка: (Мифтахова) Жамиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Мунир

Мать ребёнка: (Мифтахова) Жамиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Гаяр

Мать ребёнка: (Мифтахова) Жамиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Хайдяр

Мать ребёнка: (Мифтахова) Жамиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Магсум

Мать ребёнка: (Мифтахова) Жамиля

Рождение ребёнка
08.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мифтахова) Жамиля

Смерть
1943

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