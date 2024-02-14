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(Мифтахова) Жамиля

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Мунип

Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Мунир

Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Гаяр

Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Хайдяр

Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мифтяхов Магсум

Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Рождение ребёнка
08.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Смерть
Неизвестно

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