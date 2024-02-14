Фярхижамал
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мифтяхов Хусеин
Отец ребёнка: Сафиканов Мифтяхетдин
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович
Отец ребёнка: Сафиканов Мифтяхетдин
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Сафиканов Мифтяхетдин
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Сафиканов Мифтяхетдин
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Сафиканов Мифтяхетдин
Смерть
Неизвестно