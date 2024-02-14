Фярхижамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фярхижамал

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Мифтяхов Хусеин

Отец ребёнка: Сафиканов Мифтяхетдин

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Отец ребёнка: Сафиканов Мифтяхетдин

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мифтяхетдинов Фейзулла

Отец ребёнка: Сафиканов Мифтяхетдин

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мифтяхетдинов Хамидулла

Отец ребёнка: Сафиканов Мифтяхетдин

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мифтяхетдинов Абдулкаюм

Отец ребёнка: Сафиканов Мифтяхетдин

Смерть
Неизвестно

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