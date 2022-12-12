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Гранкин Иван

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

18.03.1894

Дата смерти

10.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1894

Отец: Гранкин Никифор

Мать: Гранкина Фёкла

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1926

Жена: Гранкина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1927

Дочь: Миронова Антонина

Мать ребёнка: Гранкина Клавдия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
бухгалтер мясосовхоза
Смерть
10.10.1937
Причина смерти: Репрессирован
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