Гранкин Иван
Место рождения
Дата рождения18.03.1894
Дата смерти10.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1894
Отец: Гранкин Никифор
Мать: Гранкина Фёкла
Бракосочетание
Около 1926
Рождение ребёнка
20.06.1927
Дочь: Миронова Антонина
Мать ребёнка: Гранкина Клавдия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
бухгалтер мясосовхоза
Смерть
10.10.1937
Причина смерти: Репрессирован