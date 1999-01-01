Миронова (Гранкина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Гранкина) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1927

Дата смерти

После 1999

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927

Отец: Гранкин Иван

Мать: Гранкина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Миронов Геннадий

Отец ребёнка: Миронов Кирилл Евдокимович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Кирилл Евдокимович

Бракосочетание
1949

Муж: Миронов Кирилл Евдокимович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Кирилл Евдокимович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Кирилл Евдокимович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Кирилл Евдокимович

Смерть
После 1999
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