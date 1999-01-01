Миронова (Гранкина) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1927
Дата смертиПосле 1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927
Отец: Гранкин Иван
Рождение ребёнка
1949
Сын: Миронов Геннадий
Отец ребёнка: Миронов Кирилл Евдокимович
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1960
Смерть
После 1999