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Пермяков Василий Петрович

Место рождения

Осиновица, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Пермяков Петр Григорьевич

Мать: Пермякова Анфиса Афонасьевна

Осиновица, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область