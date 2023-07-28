Пермяков Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область