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Серов Иван
Серов Иван
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Место рождения
Маза
, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
До 1794
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Серов ?
До 1758 г.р.
Мать
Не указана
Жена
?
Дети
Серов Ефим Иванов
1812 г.р.
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794
Отец:
Серов ?
Мать: не указана
Маза
, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1812
Сын:
Серов Ефим Иванов
Мать ребёнка:
?
Маза
, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
Неизвестно
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