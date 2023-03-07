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Серов Иван

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794

Отец: Серов ?

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Серов Ефим Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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