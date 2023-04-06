Серов Ефим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеров Ефим Иванов

Серов Ефим Иванов

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Серов Иван

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Серов Иван Ефимов

Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Василиса Ефимова

Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марина Ефимова

Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
126 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Авдотья Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close