Серов Ефим Иванов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Серов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Серов Иван Ефимов
Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Василиса Ефимова
Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марина Ефимова
Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева
Место жительства
1850
126 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Авдотья Васильева
Смерть
Неизвестно