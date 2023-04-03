Марфа Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Гаврилов
Рождение ребёнка
1740
Сын: Андрей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Гаврилов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Андриан Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Гаврилов
Рождение ребёнка
1745
Сын: Семен Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Гаврилов
Смерть
Неизвестно