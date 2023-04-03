Марфа Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Савинова

Марфа Савинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Гаврилов

Рождение ребёнка
1740

Сын: Андрей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Гаврилов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Андриан Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Гаврилов

Рождение ребёнка
1745

Сын: Семен Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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