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Сергей Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Гаврила Алексеев

Мать: Евдокия Козмина

Рождение ребёнка
1736

Сын: Иван Сергеев

Мать ребёнка: Марфа Савинова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Андрей Сергеев

Мать ребёнка: Марфа Савинова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Андриан Сергеев

Мать ребёнка: Марфа Савинова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Семен Сергеев

Мать ребёнка: Марфа Савинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Савинова

Смерть
Неизвестно
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