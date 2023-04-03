Сергей Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Гаврила Алексеев
Мать: Евдокия Козмина
Рождение ребёнка
1736
Сын: Иван Сергеев
Мать ребёнка: Марфа Савинова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Андрей Сергеев
Мать ребёнка: Марфа Савинова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Андриан Сергеев
Мать ребёнка: Марфа Савинова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Семен Сергеев
Мать ребёнка: Марфа Савинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Савинова
Смерть
Неизвестно