Финоженкова Домна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финоженкова Домна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1915

Сын: Финоженок Кирилл Евстратьевич

Отец ребёнка: Финоженков Астрат Петрович

Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финоженков Астрат Петрович

Смерть
До 1935
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