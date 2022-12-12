Финоженкова Домна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1915
Сын: Финоженок Кирилл Евстратьевич
Отец ребёнка: Финоженков Астрат Петрович
Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1935