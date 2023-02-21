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Финоженков Астрат Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1885

Дата смерти

10.04.1966

Пол

Мужской

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1885

Отец: Петр Финогеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1915

Сын: Финоженок Кирилл Евстратьевич

Мать ребёнка: Финоженкова Домна Васильевна

Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финоженкова Домна Васильевна

Смерть
10.04.1966
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