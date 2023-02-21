Финоженков Астрат Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1885
Дата смерти10.04.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1885
Отец: Петр Финогеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1915
Сын: Финоженок Кирилл Евстратьевич
Мать ребёнка: Финоженкова Домна Васильевна
Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.1966