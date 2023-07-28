Виногорова (Михеева) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Михеева) Анна Егоровна

Место рождения

Янкеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1882

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Янкеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мусина Зоя Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Николаевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1909

Сын: Виногоров Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Николаевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старикова Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Николаевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Фёдор Николаевич

Смерть
1959
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл