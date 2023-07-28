Виногорова (Михеева) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мусина Зоя Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старикова Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959