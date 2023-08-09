Виногоров Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Виногорова Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Виногоров Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Виногоров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Виногоров Николай Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Виногорова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956