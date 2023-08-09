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Виногоров Иван Фёдорович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1909

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Виногоров Фёдор Николаевич

Мать: Виногорова Анна Егоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Сын: Виногоров Павел Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1937

Сын: Виногоров Юрий Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Виногорова Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1946

Сын: Виногоров Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1947

Сын: Виногоров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1950

Сын: Виногоров Николай Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Виногорова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Александра Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Александра Григорьевна

Смерть
1956
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл