(Кочеткова) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочеткова) Серафима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Кочетков Василий

Мать: Кочеткова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Собакин Валерий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2020
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