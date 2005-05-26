Моисеев Николай Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1920
Дата смерти26.05.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Моисеева (Колпакова) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Моисеева (Колпакова) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Моисеева (Колпакова) Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моисеева (Колпакова) Надежда Ивановна
Смерть
26.05.2005
Похороны
Неизвестно