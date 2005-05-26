Моисеев Николай Романович 08.03.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеев Николай Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1920

Дата смерти

26.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Моисеева (Колпакова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Моисеева (Колпакова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Моисеева (Колпакова) Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева (Колпакова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моисеева (Колпакова) Надежда Ивановна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
26.05.2005
Похороны
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

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