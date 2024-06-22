Моисеев Виктор Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеев Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев Николай Романович

Мать: Моисеева (Колпакова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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